Eros Ramazzotti, clamoroso ribaltone: "Chi è la sua vera nuova fidanzata"

Colpo di scena nella movimentata vita sentimentale di Eros Ramazzotti. Dopo diversi giorni di tam tam impazzito sarebbe emersa la verità: la nuova fidanzata del 59enne cantante romano, impegnato in questi giorni nella tappa milanese del suo Battito infinito World Tour con 3 serate in 4 giorni al Forum di Assago, non sarebbe Giulia Accardi, come scritto da più parti precedentemente. Il dubbio era già sorto quando era apparsa la clamorosa foto su Instagram del bacio in bocca tra Ramazzotti e una misteriosa e giovanissima ragazza mora.

Ebbene, quella ragazza non è Giulia ma Dalila Gelsomino. A chiarirlo, una volta per tutte, è stato il settimane Chi in edicola. I segugi sguinzagliati dal direttore Alfonso Signorini hanno indagato e sono risaliti all'identità della misteriosa ragazza. Tra i due, alla faccia di una differenza d'età non da poco, sarebbe nata (per citare un grande classico di Eros) "una storia importante".

Dalila è milanese, è nata il 6 marzo 1989 e ha dunque 34 anni compiuti da pochissimi giorni: 25 anni in meno del suo nuovo, celebre amore. Ha studiato al liceo classico Beccaria ed è stata compagna di banco di un'altra vip, l'attrice Matilde Gioli. Dopo la laurea in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo alla Cattolica e una borsa di studio alla Albany University di New York, ha intrapreso per poco tempo la carriera di modella per poi passare dall'altra parte della passerella, organizzando eventi nel mondo del fashion.

Quindi la nuova vita Oltreoceano, in Messico, nel mondo immobiliare. E proprio lì, dove Ramazzotti è amatissimo, sarebbe avvenuto l'incontro con annesso colpo di fulmine. Sì, è lei la donna capace di occupare il posto nel cuore di Eros che è stato di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli.