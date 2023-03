Loretta Goggi, sfogo prima della diretta: "È pesante, da tredici anni..."

17 marzo 2023 a

Alberto Matano plaude Loretta Goggi. Nella puntata de La Vita in Diretta, il conduttore si alza in piedi in onore della cantante. "Faccio una cosa che non faccio mai, mi alzo", ha detto Matano presentando la conduttrice di Benedetta Primavera. A lei, il presentatore di Rai 1 ha subito rivolto una domanda a bruciapelo: "Dopo l’ansia della prima puntata, ora si va in discesa e sei più tranquilla, vero?". Immediata la replica: "Per la seconda puntata non sono per niente emozionata infatti!". Ma quella della Goggi è solo una battuta.

"È veramente una faticaccia preparare lo show e poi, diciamoci la verità, io ho una certa età" ha scherzato subito la Goggi aggiungendo che: "C’è l’amore, c’è la voglia di fare, ma è pesante". D'altronde per la Goggi è un nuovo inizio. Come lei stessa ha ammesso: "Era da tredici anni che non cantavo".

Così Matano ha tentato di incalzarla sul brano della prossima puntata: "Canterai Maledetta Primavera?". "Vedremo", ha lasciato intendere per poi spiegare il titolo della trasmissione: "Mi sono battuta affinché si chiamasse ‘Maledetta Primavera’ e alla fine è diventata davvero benedetta". E ancora: "Maledetta Primavera è stata scritta nel 1981, sono perciò 42 anni che questa canzone esiste ed è nel mio cuore e in quello del mio pubblico". E gli ascolti lo dimostrano.