Fedez, lo schiaffo: chi gli ha dato buca in diretta

Matilda De Angelis ha esordito al cinema con il film di Matteo Rovere, Veloce Come Il Vento. E veloce come il vento ha dato buca all’ultimo momento a Fedez, che l’aspettava come ospite dell’ultima puntata de Il Muschio Selvaggio. Il rapper è tornato al lavoro, dopo un mese burrascoso che ha fatto seguito al Festival di Sanremo.

Con il suo partner del podcast, Lui Sal, era pronto a registrare una nuova puntata con l’attrice bolognese. Qualcosa, però, è andato storto e la De Angelis ha deciso solo alla fine di dare forfait. Il motivo, tuttavia, resta un mistero. Fedez non ha specificato cosa fosse accaduto, ha solo riportato il cambio di rotta della nuova puntata del podcast: "Ci eravamo preparati un sacco di domande".

Matilda De Angelis vive un momento d’oro: è in giro tra tv, radio e giornali per promuovere la sua nuova serie Netflix La Legge di Lidia Poët, che racconta le vicende della prima donna avvocato in Italia, ma l’abbiamo vista anche in una altra serie, questa volta su Sky: Call My Agent. Come se non bastasse, per annunciare l’arrivo in Italia del Xiaomi 13 Series, l’azienda tech cinese ha scelto lei come testimonial della campagna "La tua storia in una foto, il tuo capolavoro". Sempre la De Angelis è stata ospite di uno degli eventi più attesi dell’ultima Milano Fashion Week: la sfilata di Bottega Veneta.

Dal punto di vista sentimentale, dopo la fine della relazione con Pietro Castellitto, nata sul set del film Rapiniamo il Duce, ha un nuovo fidanzato: il cantante dei Santi Francesi, Alessandro De Santis. A correre in aiuto per salvare la puntata de Il Muschio Selvaggio ci ha pensato Fabio Rovazzi e Fedez ha subito esordito con una battuta in una Insta Stories: "Non ci parliamo da 10 anni e abbiamo deciso di parlarci al podcast".