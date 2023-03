Belen assente alle Iene, poi questa foto: drammatico sospetto

Roberto Tortora 17 marzo 2023 a

a

a

Sta male Belen Rodriguez? Cosa succede a Belen? Che fine ha fatto Belen? Le domande sulla showgirl argentina diventano sempre più incessanti, soprattutto da quando ha marcato visita all’ultima puntata de Le Iene, condotta all’improvviso dall’attore Claudio Santamaria. La Rodriguez, a quanto pare, aveva avuto problemi di salute. A preoccupare i fan, però, è stato l’assordante silenzio social degli ultimi giorni: nessun post, nessuna stories, nessuna motivazione della sua assenza al programma.

Un atteggiamento strano, visto l’attivismo social dell’argentina. Il silenzio, però, è stato interrotto e la conduttrice ha condiviso delle foto insieme ai figli: Santiago, 9 anni, e Luna Marì, di un anno e mezzo. Quest’ultima avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese. La frase che accompagna le foto, però, ha raggelato nuovamente i fan: “La famiglia ti dà sempre la forza”. Cosa significa? Che malessere nasconde questo commento?

"Si tr***a". Belen, bomba piccante a Michelle Impossible: la Hunziker trema



C’è chi ha ipotizzato che il suo malessere non sia fisico, ma sentimentale, paventando una nuova crisi con il marito Stefano De Martino, non a caso grande assente di questi scatti. I due non si mostrano insieme da tempo e, nonostante alcune foto di paparazzi facciano intendere che la loro è semplice voglia di privacy, le notizie degli ultimi giorni hanno riportato in auge l’ipotesi di un ennesima, presunta, separazione tra Stefano e Belen.

"Posso?". Mago Forest, la richiesta "piccante" a Belen e Hunziker: cala il gelo

Al contrario, però, c’è chi paventa anche l’ipotesi di una nuova gravidanza, che impedirebbe alla showgirl di mostrarsi sotto i riflettori di uno studio televisivo. Ogni dubbio, in ogni caso, verrà fugato martedì prossimo, quando Belen Rodriguez tornerà regolarmente alla conduzione de Le Iene e forse spiegherà al pubblico cosa le è capitato.