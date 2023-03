Meloni-Landini, la telefonata segreta: "Cosa mi ha detto"

17 marzo 2023 a

Maurizio Landini svela un retroscena sull'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea della Cgil di Rimini. A quanto pare qualche settimana fa ci sarebbe stata una telefonata tra il segretario generale della Cgil intervenendo dal palco qualche minuto prima dell'ingresso di Giorgia Meloni ha rivelato proprio il contenuto di questa telefonata: "Voglio ringraziare Giorgia Meloni perché, quando le ho telefonato per invitarla, lei ha accettato di venire a discutere con noi. Lo vivo come un elemento di rispetto e di riconoscimento per quello che siamo".

Parole chiare che rivelano il rispetto da parte del premier per le organizzazioni sindacali e soprattutto per le opposizioni, dato che la Cgil di fatto cammina a braccetto di Pd e 5s. E la Meloni ha voluto rivendicare proprio questo concetto chiudendo il suo intervento alla Cgil in cui ha spiegato l'importanza del dialogo e della mediazione su temi così fondamentali come lavoro e fisco: "Ringrazio tutta la Cgil dell’invito, ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi con slogan efficaci.

Non ho voluto rinunciare a questo appuntamento in segno di rispetto e in coerenza con un percorso di ascolto e confronto che il governo intende portare avanti. Questo congresso nazionale è un esercizio di democrazia che non può lasciare indifferente chi ha responsabilità decisionale". Una lezione di stile.