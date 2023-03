Marino Bartoletti, tumore e ricovero: un messaggio struggente

17 marzo 2023 a

Colleghi e telespettatori in ansia per le condizioni di salute di Marino Bartoletti. Il grande giornalista Rai, storica colonna di Quelli che il calcio accanto a Fabio Fazio, è stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e su Facebook ha voluto mandare un messaggio di speranza, ringraziando i medici che lo stanno curando, "alcuni dei tanti angeli" che lo hanno "rimandato in pista", come li ha definiti in uno slancio struggente.





"In questa foto - si legge nel messaggio sociale del 74enne volto amatissimo dei programmi sportivi e non solo di viale Mazzini - ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista. Quando il Team Principal della vita - quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio - espone il cartello pit stop devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui".

"La sola fortuna che puoi avere - prosegue con ironico gergo motoristico - è quella di trovare ai box dei 'meccanici' straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere. Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il 'muretto' e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!". Quindi, ben sapendo quanto i suoi ammiratori tengano a lui e ai suoi giudizi, sempre puntuali e pacatissimi, aggiunge: "Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare".

Bartoletti aveva già confessato di aver avuto seri problemi di salute, nel 2021: "Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora, perché le analisi definitive saranno fatte all’inizio di giugno. È una cosa che è scoppiata alla fine della scorsa estate. Per fortuna è stata presa per tempo, ma non possiamo sempre essere figli della fortuna o dire ‘succede agli altri. Ho avuto sei mesi di terapie importanti, due mesi di radioterapia". Da lì in poi, il più massimo riserbo sulla questione. Nel 2016 il più grande dramma della sua vita, quando la moglie Carla morì a soli 65 anni in seguito a un banale quanto tragico incidente domestico: Bartoletti la trovò esanime a terra, schiacciata tra il muro e una pesante porta scorrevole elettrica.