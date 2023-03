De Filippi, scoop-Signorini: "Cosa si è concessa dopo la morte di Costanzo"

17 marzo 2023 a

È dedicata a Maria De Filippi l'ultima copertina del settimanale Chi: “Tra sport e famiglia si prepara al lavoro”. La conduttrice è stata paparazzata al termine di una partita a tennis in doppio con il fratello, Giuseppe De Filippi, contro Rudy Zerbi e un altro amico, in un circolo in zona Prati a Roma. Poi un caffè al bar. “Maria si è concessa qualcosa che va un pochino oltre le vetrate del suo ufficio - si legge sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini -. Si è concessa un’uscita per trascorrere quasi un paio di ore al sole, un record per lei, in un circolo tennis non lontano da casa, con il fratello al quale è legatissima”.

Nella sua prima registrazione televisiva dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, la conduttrice ha fatto emozionare i tanti telespettatori che la seguono. “Io inizierei a lavorare perché così mi è stato insegnato”, ha detto durante l'ultima puntata di Amici andata in onda domenica scorsa su Canale 5. Nei giorni scorsi l’avvocato Giorgio Assumma, il miglior amico di Costanzo e grande sostenitore della coppia, ha invitato tutti gli amici a stare accanto alla De Filippi in questo momento così difficile.