Jerry Calà, malore e ricovero in codice rosso: "Infarto", ore d'angoscia

18 marzo 2023 a

a

a

Ore di angoscia per Jerry Calà: il celebre attore è stato ricoverato in seguito a un malore che lo ha colpito all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava, a Napoli, città in cui si trova per le riprese di un film. Secondo quanto si apprende, Calà è stato portato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per "un probabile infarto". Le sue condizioni sarebbero gravi.

L'attore, simbolo e icona della comicità italiana, si trova a Napoli per un film ambientato tra il capoluogo partenopeo ed Ischia, dal titolo Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema.

In una recente intervista, Jerry Calà aveva parlato del suo amore e dei suoi legami con la Campania, affermando che "Monte di Procida è un luogo straordinario. E voglio rilanciare Ischia".

L'ufficio stampa dell'attore, 71 anni, comunica che Calà è stato sottoposto a uno stent coronarico e che ora le sue condizioni sono in miglioramento. Lo stent cardiaco è un piccolo tubo in metallo a maglie ed espandibile, che viene inserito nelle arterie del cuore per mantenerle salde quando tendono ad ostruirsi, causando un infarto.

"Confidiamo in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization", fanno sapere dal suo entoruage.