Belen, l'ultima foto che scatena il sospetto: cosa le sta succedendo?

18 marzo 2023 a

a

a

Non si placano le voci e le preoccupazioni su Belen Rodriguez, la meravigliosa showgirl argentina che ora è un po' sulla bocca di tutti. Per due ragioni: la prima le indiscrezioni sulla crisi di coppia con Stefano De Martino, rumors di fatto spenti da quest'ultimo poche ore fa, con la pubblicazione di uno screenshot che lo mostrava nel bel mezzo di una videochiamata proprio con Belen. La seconda ragione, invece, riguarda la salute della showgirl.

Come è noto, la Rodriguez ha saltato la conduzione dell'ultima puntata de Le Iene, il programma di Italia 1 che viene trasmesso in diretta, al suo posto l'attore Claudio Santamaria. Un forfait, si è poi appreso, dovuto a un malore, a malesseri fisici, circostanza che ha invariabilmente fatto crescere la preoccupazione.

Ma ora, Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi, ovviamente sui suoi profili social, dove da qualche giorno aveva fatto perdere le tracce. E così eccola, in uno scatto che la ritrae insieme ai figli Santiago e Luna Marì. Una tenera foto di famiglia che mostra i tre alle prese con gli gnocchi, le mani sporche dell'impasto.

A corredo dello scatto, Belen Rodriguez ha aggiunto qualche significativa parola: "La famiglia ti dà la forza", ha scritto. Parole che, però, hanno finito col preoccupare ulteriormente i seguaci, che le domandavano: "Forza per cosa?". E insomma, nonostante la smentita fotografica, qualcuno tornava ad ipotizzare la crisi di coppia, altri ancora invece rilanciavano i dubbi sulla salute di Belen Rodriguez. Il tutto in calce a una foto in cui lei appare spensierata, una foto che avrebbe dovuto ottenere l'effetto opposto. Ma se ti chiami Belen Rodriguez, devi fare anche i conti con un inesauribile e fastidioso chiacchiericcio.