Belen Rodriguez, rottura con De Martino? Spunta una foto pesantissima

Da qualche tempo si rincorrono come impazzite le voci su una nuova crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, voci rilanciate anche in seguito all'assenza dell'argentina all'ultima puntata de Le Iene, su Italia 1, dove è stata sostituita da Claudio Santamaria. Assenza, si è appreso, dovuta a un malore.

Ma non solo. Belen da giorni era sparita dai social, per poi fare ritorno con uno scatto insieme ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Ma di De Martino non c'era traccia, circostanza che ha alimentato il gossip e scatenato ulteriormente i fan. Tra le voci impazzite, anche quelle relative a una nuova gravidanza. Ma a tenere banco, come detto, erano quelle sulla crisi di coppia.

Ora, però, a chiarire la questione ci pensa direttamente De Martino. E lo fa rigorosamente sui social. Il ballerino, infatti, tra le sue story su Instagram ha pubblicato uno screenshot in cui mostra una videochiamata proprio con Belen: lei in auto, lui con una maschera di bellezza applicata al volto, probabilmente in vista dello show Meglio Stasera, lo spettacolo con cui De Martino è in tour. Ora il ballerino si trova nelle Marche, ragione per la quale la videochiamata con Belen era inevitabile. E insomma, con questa foto, Stefano De Martino ha voluto mettere a tacere le voci: nessuna crisi con Belen Rodriguez. Basterà a convincere tutti?