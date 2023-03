Francesca Fagnani, la confessione: "Di cosa mi sono pentita”

18 marzo 2023 a

Francesca Fagnani è stata ospite di Tv Talk, su Rai3. Ovviamente si è parlato di Belve, il programma in onda in prima serata su Rai2 che sta facendo discutere molto, non solo per la qualità delle interviste condotte dalla Fagnani ma anche per le polemiche che ne derivano. Ma la conduttrice si è mai pentita di una domanda fatta? “No - ha risposto - al massimo di quelle non fatte, che magari rivedendomi mi chiedo perché non ho chiesto certe cose”.

A proposito delle polemiche scatenate da Belve, l’ultima riguardante Heather Parisi ha del clamoroso. Al termine dell’intervista concessa alla Fagnani, la ballerina è stata fermata negli studio dall'ufficiale giudiziario, chiamato dall'agente televisivo Lucio Presta. Quest’ultimo aveva vinto una causa contro la Parisi e lei non lo aveva mai pagato. Dunque, ha agito con le cattive: la ballerina ha firmato un assegno direttamente nei camerini e, per ovvie ragioni, la vicenda ha fatto discutere.

All'orizzonte, si staglia una nuova intervista che pure potrebbe essere oggetto di discussione: martedì 21 marzo, a Belve, ecco che ci sarà niente meno che Ornella Vanoni. Un colpo a effetto per salutare il pubblico, quello messo a segno dalla Fagnani. Intervista che si preannuncia imperdibile: l'inossidabile Ornella Vanoni, infatti, è una che dice sempre quel che pensa.