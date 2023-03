Belve, brutale fuorionda contro Lorella Cuccarini: "Me la mangio viva"

17 marzo 2023 a

A distanza di quasi dieci giorni dall'intervista di Heather Parisi a Belve - il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 -, se ne continua a parlare. E non solo per il fatto che la Parisi, terminata la registrazione, è stata fermata dall'ufficiale giudiziario che la ha costretta a pagare, così su due piedi, quanto dovuto a Lucio Presta in seguito a una causa vinta dall'agente televisivo.

Già, perché ora a creare più di un grattacapo alla Parisi è un fuorionda, piuttosto imbarazzante, su Lorella Cuccarini, sua arcigiurata nemica. La Fagnani, durante l'intervista, la ha più volte stuzzicata sulla rivalità con Lorella, ma Heather ha sempre nicchiato: "Stringiamo... non ho mai visto nessuna come rivale", ha affermato in favor di telecamera.

Peccato che una volta terminata la registrazione, dopo essere tornata nel backstage, la Parisi si è spesa a chiacchierare proprio con la Fagnani, affermando: "Non credere alle cose che dicono. Sono sempre le solite che vogliono mettere zizzania. Neppure sulla presunta rivalità". Ma la Fagnani non molla: "Come no?! Quella sì...".

Ed è a questo punto che Heather Parisi, rigorosamente ripresa dalle telecamere, si è lasciata andare. E insomma si è lasciata sfuggire una puntuta considerazione proprio sulla Cuccarini: "Ma no, no! Perché la mangio viva. La mangio viva! Le mie gambe ancora vanno", ha affermato, ridendo, mimando con le braccia quanto potesse estendere le sue gambe. Ma non è tutto: "Mi sono scordata di dire una cosa! Perché mi chiedevi di lei. Lei è un bicchiere di acqua alto, liscia", ha concluso Heather Parisi sparando, questa volta sì, ad alzo zero contro la Cuccarini.