Ilary Blasi umiliata da Noemi Bocchi? La foto: un caso senza precedenti

Un nuovo, clamoroso, infuocato capitolo nella diatriba tra Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. In questo caso lo scamb io di messaggi trasversali è proprio tra la conduttrice Mediaset e la nuova fiamma del Pupone ed ex capitano della Roma.

Il punto è che la Blasi su Instagram ha postato una fotografia che ritraeva alcuni marshmallow in primissimo piano: una story, da Milano dove la Blasi si trova in questi giorni per riunioni e shooting in vista del via della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, la cui prima puntata è in palinsesto su Canale 5 per il 17 aprile.

Bene, il punto è che esattamente un'ora dopo quel post, anche Noemi Bocchi ha condiviso sui social una foto in cui si vedevano proprio i marshmallow, ossia i celeberrimi dolcetti di zucchero a forma di cilindro.

Ovviamente i social sono impazziti: Noemi Bocchi ha risposto a Ilary Blasi? La stava prendendo per i fondelli? Che cosa c'è dietro? Semplicemente è il docle preferito dei rispettivi figli? Mistero fitto, ma il sospetto che quella della Bocchi fosse una sorta di risposta è tutt'altro che peregrino.