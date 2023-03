Jerry Calà, orrore dopo il malore: "Perché ti è venuto un infarto"

19 marzo 2023 a

Subito dopo l'infarto, l'orrore contro Jerry Calà. Era ancora ricoverato a Napoli dopo il malore, ma sui social i soliti idioti hanno iniziato a colpirlo con post vergognosi e deliranti. Ancora loro, ancora i no-vax, secondo i quali l'infarto sarebbe dovuto al vaccino. Che Jerry Calà fece nel 2021.

L'attore è finito nel mirino soprattutto perché fu un grande sponsor del vaccino anti-Covid. Insomma, bersaglio perfetto per la rete no-vax. Calà, per inciso, si mostrò insieme al virologo Fabrizio Pregliasco per sostenere la campagna vaccinale.

Ma Jerry Calà non ci sta e risponde: "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Così sui social, a poche ore dal ricovero in codice rosso. Parole che hanno fatto incetta di like e che hanno incassato molti messaggi di solidarietà e sostegno.

Le condizioni di Jerry Calà, comunque, sono in rapido miglioramento, tanto che vorrebbe tornare subito sul set. Alex Intermite, il manager, ha rivelato che il malore è stata una assoluta e brutta sorpresa: non c'erano segnali al riguardo. "È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro. Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo", ha concluso il manager di Jerry Calà.