Alessia Marcuzzi nel mirino, accusa-vip: "Le hanno dato brutti consigli"

20 marzo 2023 a

a

a

Frecciata ad Alessia Marcuzzi. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa è Eva Henger. L'ex modella non ha un bel ricordo della sua esperienza all'Isola dei Famosi. "Non la rifarei mai - ammette ai microfoni di Turchesando -. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata un’esperienza traumatica". E lo stesso vale per il Grande Fratello Vip: "Non lo farei. Me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality".

"Le lacrime scendono dopo un secondo": Marcuzzi commossa, la confessione

Dietro anche alcune frizioni con qualche vip: "Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti". Tra i personaggi famosi che l'hanno delusa c'è Alessia Marcuzzi: "Diciamo che non sono rimasta bene, la conoscevo da tanti anni. A lei sono stati dati ordini su come reagire, cosa fare, ma da lei mi sarei aspettata che facesse quello che ritenesse migliore. Mi è dispiaciuto per lei, le hanno dato brutti consigli".

"Ma cosa stai dicendo? Senza senso...": chi è il fesso massacrato dalla Marcuzzi

Il riferimento è al cosiddetto "canna-gate", lo scandalo scoppiato durante la sua partecipazione all'Isola. All'epoca la Henger accusò Francesco Monte di aver fumato erba e attaccò la conduttrice di parlarne sempre. A quel punto la Marcuzzi sbottò: "Sei andata ospite in tutte le trasmissioni a parlarne dalla mattina alla sera e dici a me che ne parlo troppo? È follia". Da lì qualcosa è cambiato.