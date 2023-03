Luciana Littizzetto? "Idiozie in libertà": demolita sul sito di Nicola Porro

20 marzo 2023 a

Nessuna sorpresa, in verità. Ma il caso fa discutere. E il caso è l'attacco frontale di Luciana Littizzetto a Giorgia Meloni e al governo nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3. La comica torinese si è infatti spesa in un lungo monologo in difesa delle famiglie Lgbt, condito da feroci attacchi al governo. Il tutto poco dopo lo "show" di Lucia Annunziata, sempre sulla stessa rete, il terzo canale.

Ovviamente, durante il monologo della Littizzetto, Fazio si limitava ad annuire. Nel mirino della LIttizzetto i presunti diritti negati. Un monologo approssimativo, pieno di imprecisioni e mezze falsità. Ma tant'è, il solito menù: per esempio sui bambini con due padri che non avrebbero diritti. Il tutto senza ovviamente mai ricordare che, di fatto, il Pd e la sinistra prima di Meloni erano al governo da 15 anni ma su questi temi non hanno mai fatto nulla, leggi sempre rimandate.

E contro Luciana Littizzetto ecco che si scatena anche Max Del Papa, in un intervento ospitato sul sito di Nicola Porro, dal titolo assai esplicativo: "Il pistolotto sulle famiglie Lgbt. Da Littizzetto idiozie in libertà". L'attacco è serrato sin dalle prime righe: "Due anni di abolizione democratica, di congelamento della Costituzione gli sono andati bene ma adesso eccoli ad agitare furiose code di paglia, tutta un’Annunziata di ca***, di Cospiti, di vigilanza antifascista, di retorica strampalata e precotta nella quale la nostra Littizzetto non può non fare la parte della leonessa, spelacchiata ma sempre di presìdio attivo. Col ciambellano Fazio che la imbecca, le dà l’acchito", si legge sul sito di Nicola Porro.

