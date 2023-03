Ilary Blasi? Una storia di corna: chi ha fatto fuori dall'Isola dei Famosi

21 marzo 2023 a

Si scaldano i motori per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria e Enrico Papi, ma la curiosità maggiore è legata ovviamente ai nomi che andranno a comporre il cast, oltre alla linea che verrà data al programma, adesso che i vertici di Mediaset hanno deciso di mettere un freno al trash. In attesa che vengano ufficializzati i naufraghi, il settimanale Nuovo Tv ha lanciato un’indiscrezione.

A quanto pare Ilary Blasi avrebbe posto il veto sulla partecipazione di Flavia Vento e della sorella all’Isola dei Famosi. Il motivo riguarderebbe il presunto flirt avuto con Francesco Totti prima del matrimonio con la conduttrice. Inoltre non è da sottovalutare il fatto che la Vento non abbia mai portato a termine un reality in vita sua: si è ritirata dall’Isola dei Famosi sia nel 2008 che nel 2012, dopodiché ha rinunciato al Grande Fratello nel 2020, pochi giorni dopo essere entrata nella casa più spiata d’Italia.

“Sbagliano a rinunciare a una come me”, ha dichiarato la Vento, i cuoi precedenti però non depongono affatto a suo favore. Per quanto riguarda il presunto flirt con Totti, la showgirl non ha mai voluto parlarne apertamente svelando i dettagli, ma non è escluso che possa farlo in futuro, soprattutto adesso che l’ex capitano giallorosso e la Blasi non stanno più insieme.