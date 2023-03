Belen, la foto virale: un topless da bollino rosso

22 marzo 2023 a

a

a

Belen Rodriguez dopo l'assenza a le Iene che aveva preoccupato i suoi fan e alcuni post enigmatici sui social è tornata sia in tv sia su Instagram dove ha pubblicato una foto ad alto tasso erotico, come non faceva da tempo. Ecco quindi la showgirl argentina con un abito di scena abbassato sulla vita e completamente nuda sopra mentre si fa un selfie. A coprire il seno solo una mano che nasconde sì i capezzoli ma non lascia molto spazio all'immaginazione.

Prima di questo scatto molto sensuale, i suoi follower e i suoi fan erano in ansia. Una foto insieme ai due figli Santiago e Luna Marie con la scritta "La famiglia ti dà la forza" aveva alimentato le voci di una presunta crisi con Stefano De Martino - subito smentita dal diretto interessato - ma anche su una possibile nuova gravidanza.

"Stava per cadere". Fedez, panico alla festa del figlio Leone

La verità forse non si saprà mai. Tornata a le Iene Belen ha giustificato così la sua assenza: "Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché in fondo è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po' di pazienza. Adesso posso ripartire con i miei colleghi".