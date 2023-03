Belve, censura a luci rosse: cosa non hanno mandato in onda

22 marzo 2023 a

Martedì 21 marzo è andata in onda l’ultima puntata di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è stato molto gradito dal pubblico e infatti ha fatto registrare un aumento importante di ascolti, con lo share che è stato superiore al 7%: un ottimo risultato, considerando che la concorrenza del martedì sera è spietata, vista la presenza di talk show politici su tutte le reti.

Tra gli ospiti delle scorse puntate c’è stato anche Giacomo Urtis, che è tornato sulla sua intervista a Belve sulle colonne del settimanale Novella 2000. Il giornalista con cui ha parlato gli ha chiesto se l’intervista andata in onda era integrale o meno: “C’è stato qualche taglio”, ha confermato il popolare chirurgo dei vip. In particolare è stato tagliato un passaggio che riguardava Rocco Siffredi, con Urtis che aveva fatto una rivelazione a luci rosse: “Mi sono chiesto che fine abbiano fatto le mie dichiarazioni su Rocco Siffredi, il quale mi propose di fare l’attore di film per adulti”.

Il motivo di questo taglio lo ha rivelato il diretto interessato, che ha avuto modo di parlare con gli autori del programma: “Lo hanno chiamato per avere conferma, ma pare abbia smentito”. Urtis è però sicuro del fatto suo: “Ho ancora i messaggi che ci siamo scambiati, i quali includono il mio rifiuto dell’offerta”.