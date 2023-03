Ilary Blasi, incontro segreto con Michelle Hunziker: cosa si sono dette

22 marzo 2023 a

Ilary Blasi ha trascorso lo scorso weekend insieme al fidanzato Bastian Muller. I due si sono ritrovati a Milano. E in questi due giorni di relax la conduttrice ha avuto modo di fare shopping, ma non solo. Nelle foto scattate e pubblicate dal settimanale Chi, si vede come la Blasi abbia avuto anche il tempo di incontrare a cena una sua grande amica, nonché collega, cioè Michelle Hunziker.

Anche la Hunziker, proprio come la Blasi, di recente ha sofferto in amore, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. E pare che le due si siano scambiate molte confidenze sui loro rispettivi rapporti, dandosi consigli utili a vicenda, da grandi amiche quali sono.

Non si sa ancora come andrà a finire la storia d'amore con Bastian. Per il momento, però, i due sembrano essere in grande sintonia. Intanto sulla conduttrice incombe la promozione dell’Isola dei Famosi, il reality che partirà tra pochi giorni su Canale 5. Pare, comunque, che lei - come sottolinea pure il settimanale diretto da Alfonso Signorini - sia intenzionata a parlare solo del programma nei prossimi giorni e non certo della separazione da Francesco Totti o del suo nuovo amore.