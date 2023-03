Belen Rodriguez, "a una certa età...": come spiega l'assenza a Le Iene

22 marzo 2023 a

a

a

Belen Rodriguez è tornata alla conduzione de Le Iene dopo una breve assenza, che ovviamente non era passata inosservata. Anzi, i fan della showgirl argentina si sono subito preoccupati per lei, dato che non è stato precisato il motivo della sua assenza. La puntata di ieri, martedì 21 marzo, ha quindi segnato il ritorno di Belen al fianco del collega Max Angioni ed è iniziata proprio con un breve discorso dell’argentina.

"Dov'era Belen Rodriguez lo scorso Natale": clamorosa confessione-vip

Pur non entrando nei dettagli, la showgirl ha voluto dare una rapida spiegazione della sua assenza, che era stata assorbita dalla presenza di Claudio Santamaria. Quest’ultimo si era limitato a dire che Belen non era presente per motivi di salute, ma niente per il quale preoccuparsi seriamente. E così ieri l’argentina, tornata al timone de Le Iene, ha spiegato la sua assenza improvvisa, facendo capire che quanto aveva detto Santamaria era vero.

Belen, l'ultima foto che scatena il sospetto: cosa le sta succedendo? | Guarda

“La settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito, che come sapete è Le Iene - ha dichiarato Belen - qualcuno l’ha notato e mi ha scritto ‘Tutto bene?’. Non vi ho risposto in quel momento, adesso sì e ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me”.