Viva Rai 2, Fiorello linciato: "Che schifo", la battuta nel mirino

Nell’ultimo successo portato a Sanremo, Elodie canta: “le cose sono due: lacrime mie o lacrime tue”. In questo caso a piangere, invece, sono in due: Fiorello e Tommaso Zorzi. Il primo è incappato in una brutta gaffe sul secondo durante una delle ultime due puntate di Viva Rai 2. Una puntata ricca, in cui ha ospitato in studio il suo grande amico e collega Amadeus, e poi ancora Beppe Fiorello, il fratello, con il quale ha fatto un duetto davvero molto emozionante sulle note di Summer on a solitary beach di Franco Battiato.

Prima della striscia quotidiana mattutina, lo showman siciliano si è lasciato sfuggire, però, una frase sconveniente con il ballerino Tommaso Stanzani, ripresa in una Instagram stories dove si vede Fiorello che scherza con lui e con un altro ballerino, ovvero Cristian Prebibak. Questa la frase incriminata: “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera”. Il riferimento è, ovviamente, all’ex-gieffino per il suo sfogo sui social riferito all’attacco alla comunità omosessuale da parte di Giorgia Meloni e del suo governo. La risposta dell’ex-concorrente di Amici è stata: “Eh è sensibile”.

L’indignazione dei fan e della comunità lgbt sui social è montata velocemente, diversi i commenti inaciditi: “Schifata da questa cosa”, “Chissà se tolgono i diritti a te cosa faresti”. Nello specifico, Zorzi si è scagliato contro il centrodestra, che ha bocciato al Senato il 'certificato europeo di filiazione', una misura con cui l'Ue vorrebbe garantire in tutta Europa il riconoscimento automatico dei figli di coppie gay. Queste le sue parole, bagnate dalle lacrime: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso”. E di sicuro, una volta appresa la battuta di Fiorello, non ci è rimasto benissimo e, senza avere reazioni scomposte, si è però limitato a un commento amaro: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”.