Maria De Filippi di sasso: davanti a lei, una brutale lite

23 marzo 2023 a

a

a

Nuovo appuntamento di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5 oggi giovedì 23 marzo 2023. In studio, ci saranno come sempre gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Ma chi saranno i protagonisti di questa puntata?

"So che vi ha abituato...": la clamorosa bordata contro Maria De Filippi

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la puntata registrata domenica 19 marzo scorso. Per quanto riguarda il trono over, i riflettori saranno puntati su Paola Ruocco. La dama finirà nel mirino di Armando Incarnato che la accusa di avere un manager, proprio come Desdemona. Inoltre si vedranno la tronista Nicole Santinelli che ha portato in esterna Carlo, un nuovo corteggiatore, ma anche Andrea Foriglio, l’osteopata che ha suscitato a curiosità della dama Roberta Di Padua. Come reagirà Cristian? Per la tronista è arrivato anche un nuovo corteggiatore.

Per chi non riuscirà a vederla, si ricorda che la puntata di Uomini e donne potrà essere rivista su Witty Tv e su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.