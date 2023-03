Amici, dramma dalla De Filippi: "Mi sono spaccata il ginocchio"

24 marzo 2023 a

"Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo": Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici, ha rivelato di avere avuto un infortunio piuttosto pesante. "Mi sono spaccata il ginocchio", ha spiegato al settimanale Grazia. È successo - come lei stessa ha raccontato - in un periodo nel quale, nonostante sentisse dolore, continuava a ballare a ritmi serrati. Questo forse avrà peggiorato la situazione.

Nonostante il fisico impeccabile della ballerina, non mancano comunque le critiche e le polemiche contro di lei sui social. Tra queste quelle più ricorrenti riguardano proprio il suo corpo, definito a volte troppo magro o troppo muscoloso. A tal proposito la ballerina di Amici ha ammesso: "Non fa piacere. Ora però sono in armonia con il corpo anche da questo punto di vista”.

Il punto di svolta - ha continuato Elena - è arrivato con l’operazione al ginocchio, che le ha dato una consapevolezza nuova: “Io non sono una supereroina”, ha spiegato. La ballerina starebbe anche iniziando a chiedersi cosa farà quando non avrà più la danza: "Per quanto il mio corpo possa essere allenato non potrò ballare a questi livelli all’infinito”.