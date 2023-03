Loretta Goggi, "feroci critiche contro di lei": talpa in Rai, si mette male

24 marzo 2023 a

Loretta Goggi si è tolta una grande soddisfazione personale, ottenendo la conduzione in solitaria di un programma in onda in prima serata su Rai1. La sua Benedetta Primavera ha però ricevuto diverse critiche e non ha sfondato a livello di ascolti. Giancarlo De Andreis, autore televisivo e giornalista, si è espresso a riguardo nella sua rubrica su DiPiùTV: “Feroci critiche hanno attaccato lo show di Rai1, ma senza colpire la sua grande protagonista”.

“Loretta è una delle grandi stelle del mondo dello spettacolo italiano ed è stata sostenuta dalla grande maggioranza del mondo social”, ha precisato De Andreis, che ha poi posto l’attenzione sui commenti negativi nei confronti della Goggi. “Critici e giornalisti hanno storto il naso di fronte al varietà del venerdì sera di Rai1 - ha dichiarato - i cui ascolti non sono stati eccezionali anche se su internet in tanti hanno comunque incoronato la Goggi, ammirando l’emozione con cui è tornata in scena da protagonista”.

Loretta infatti si era dovuta accontentare di fare da spalla a Carlo Conti in Tale e Quale Show, che tra l’altro ha riscosso enorme successo. Quindi si meritava questo riconoscimento di una conduzione in solitaria, anche se il programma non è stato dei migliori. Stasera, venerdì 24 marzo, andrà in onda la terza nonché penultima puntata di Benedetta Primavera, che dovrà vedersela con una concorrenza spietata.