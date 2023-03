Amici, furibonda lite della Celentano: "Cose ignoranti", De Filippi di sasso

26 marzo 2023 a

a

a

Ad Amici di Maria De Filippi va in scena l'immancabile lite di Alessandra Celentano. E questa volta nel mirino ci finisce Emanuel Lo. Gli animi si scaldano subito in apertura di puntata. Nella seconda manche del serale di Amici 22, Emanuel Lo ha proposto una sfida hip hop tra il suo ballerino Samu e quello della Celentano, Ramon. La maestra accetta e va in scena la sfida. Ma subito si accende la lite. Emanuel Lo la accusa di "dire cose ignoranti".

La coach incassa il colpo e immediatamente ribatte affondando il colpo: "Sei tu che sei ignorante, perchè ignori". E ancora: "Questo è un guanto che io ho dato per il movimento e non per la tecnica, Ramon è un bravissimo ballerino nel suo ma quando esce decade. il suo movimento è povero, un ballerino non è che lo è in uno stile e in un altro non lo è. Un ballerino è un ballerino sempre", tuona Emanuel Lo.



Amici, prima della diretta un clamoroso spoiler: finisce malissimo



Apriti cielo, arriva la risposta durissima della Celentano: "Ma stai scherzando ribatte la Celentano - ormai della tecnica non se ne parla più e i ballerini che hanno la tecnica addirittura vengono criticati, tu ci hai solo girato intorno per screditarlo. Il movimento viene dalla conoscenza della tecnica". Alla fine la prova viene annullata a Gioffrè spiega il motivo: "Non c'è niente da votare qui perchè stiamo parlando di una cosa da un lato e del niente dall'altro lato. Romon è bravissimo ma io che vivo questo mondo trovo questo guanto senza senso. Mi dispiace che passi che l'hip hop si possa fare in una settimana, è tutto molto più difficile. Io non l'avrei accettato fossi stato nella Celentano, per una questione di principio questo guanto non lo voto".