Ilary Blasi diabolica: corna e cuoricino, la foto che fa impazzire Totti

Ilary Blasi diabolica. Dopo aver condiviso le foto della grande notte al concerto dei Maneskin a Roma in compagnia del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, uno scatto particolare ha catturato l'attenzione dei suoi follower e dei suoi fan. Si tratta di un selfie con Bastian e sullo sfondo appare Roberto D'Agostino.

Un dettaglio evidenziato da un cuoricino posto sulla foto dalla stessa Ilary Blasi. E in tanti hanno letto in questo gesto un messaggio in codice. Infatti il fondatore di ‘Dagospia‘, sarebbe stato il primo a rivelare al pubblico lo scoop sul tradimento dell’ex marito e padre dei suoi tre figli con la nuova fidanzata, Noemi Bocchi. Ilary dunque ha voluto probabilmente ringraziare D'Agostino per averla messa in guardia da marito.





Una foto molto curiosa che in pochi istanti è diventata virale sul web. Intanto la Blasi si è goduta la serata in compagnia di Bastian con tanto di selfie dietro le quinte del concerto in compagnia di Damiano dei Maneskin. Insomma la nuova storia di Ilary va a gonfie vele e queste foto con tanto di cuoricino su D'Agostino sono anche dei messaggi di fuoco per Francesco Totti che ha scelto di rompere il matrimonio per condividere la sua vita con Noemi Bocchi.