Verissimo, "crisi epilettiche e macchie in testa": crollo dalla Toffanin

Momenti commoventi a Verissimo. Nella puntata di domenica 26 marzo su Canale 5, Silvia Toffanin ha avuto tra gli ospiti Lino Banfi. L'attore ha di recente perso la moglie Lucia Zagaria. "Le persone che vivono insieme da una vita, attaccate come la colla e la carta, poi improvvisamente quella carta la strappi, non c'è più modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante", ha detto alla conduttrice lasciandosi andare alle lacrime.

Lucia era da tempo malata di Alzheimer. Un momento difficile che però ha vissuto una vera e propria scossa: "Improvvisamente è cambiato tutto, dall'Alzheimer sono arrivate le crisi epilettiche. Dopo un po' mi hanno detto che era subentrato altro, tutto nell'arco di 10, 15 giorni. Hanno visto che c'erano delle macchie in testa, era un tumore al cervello. A quel punto non capisci più niente".

Lui stesso ha dovuto fare i conti con la malattia, arrivando al punto di pregare affinché morisse: "Nonostante io sia molto cattolico, quei giorni ero arrabbiato col Padre Eterno. L'arrabbiatura però in due giorni si trasformò in supplica per farla morire. Siamo arrivati a questo punto". Un dolore condiviso con la Toffanin. Anche lei tempo fa è stata travolta dalla morte della madre.