Aurora Ramazzotti, "e anche oggi...": spunta una strana foto

Una gravidanza raccontata giorno dopo giorno sui social, dal principio alla fine, che è imminente. Si parla di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che in questi giorni partorirà il suo primo figlio, avuto con il compagno Goffredo Terza. Una gravidanza che va per le lunghe e che però, per certo, si concluderà con una nascita del pargolo sotto al segno dell'Ariete, proprio come Tommaso Zorzi, amico strettissimo di Aurora Ramazzotti.

E a casa di Aurora e Goffredo da qualche tempo c'è anche Saba, un bellissimo gatto persiano dal pelo tigrato, in casa della coppia da più di tre anni. La figlia della Hunziker, per il micione, ha creato anche un profilo Instagram, dal nome Saba Miao, che raccoglie poco meno di 30mila follower. E ancora, Aurora si è tatuata sul braccio il muso del felino.

E proprio Saba è stato protagonista di una story di Aurora Ramazzotti, pubblicata su Instagram. Una foto del micio che sembra guardarla con faccia contrariata, a corredo la didascalia: "E anche oggi non ha partorito". Parole che con ironia Aurora attribuisce al micio. Insomma, il parto non arriva neppure oggi. E Aurora Ramazzotti, con la consueta ironia, scherza su quanto sta accadendo, in attesa che il piccolino decida di venire alla luce.