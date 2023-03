Fabio Fazio, figuraccia con la Goggia: "Tu sei nata a..."

27 marzo 2023 a

a

a

Fabio Fazio ci casca. Una gaffe clamorosa a Che tempo che fa che non è passata inosservata. Il conduttore infatti ha presentato Sofia Goggia come la campionessa di Cogne, ma tutti, proprio tutti sanno che è bergamasca. Al centro dell'intervista le imprese sportive della sciatrice che ha collezionato trionfi su trionfi, ma lei pensa già alle prossime sfide: "Ancora non sento di essere la sciatrice che vorrei. Mi piacerebbe migliorare la tecnica. Ora ho trent’anni, entro nel mio ultimo quadriennio". Una strada che la condurrà all’Olimpiade di casa, Milano-Cortina 2026. "L’importante è partecipare? Non è proprio il mio motto. Direi che l’importante è dare tutto quello che hai".

E essere veloci, sempre e comunque: "A certe velocità mi esalto. Senza, non potrei vivere". Poi sulla sua presunta storia con Massimo Giletti, la Goggia ha affermato a Le Iene: "No, non rompetemi i c... io ho la gara a cui pensare. Non fate domande".

"Non rompermi i cog***i". Sofia Goggia e Giletti, cala il gelo alle Iene | Video

A Di Più però i toni sono fatti più concilianti: "Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single...". Vedremo nelle prossime settimane se la coppia deciderà di confermare le voci oppure di smentirle in modo categorico...