Fedez, "trattativa con Mediaset" e voci sulla rottura: tam-tam impazzito

Grosse novità in vista per Fedez. Dopo le acque agitatissime a livello sentimentale dopo la settimana di fuoco del Festival di Sanremo, anche con fastidiosi strascichi sulla sua salute, il rapper milanese si sta concentrando nuovamente sulla propria eclettica carriera. Secondo Giuseppe Candela, giornalista che firma anche per Dagospia alcuni dei più interessanti retroscena e indiscreti dal rutilante mondo dello showbiz italiano, dopo Lol 3 su Amazon Prime il marito di Chiara Ferragni è al lavoro per la seconda edizione di Love Mi, l'evento vile che si terrà sempre nella sua Milano, nella centralissima e prestigiosa Piazza Duomo, il prossimo 27 giugno.

"Sono in corso in questi giorni - scrive Candela su Dagospia - le trattative tra Mediaset e l'artista per riproporre il concerto su Italia 1, lo scorso anno la serata aveva ottenuto il 10% di share". Squadra, e in questo caso rete che vince non si cambia. O almeno così sperano anche a Cologno Monzese.

Nel frattempo, si infittisce il "giallo" a Muschio Selvaggio. Uno dei podcast più amati e seguiti dai giovani poggia sulle spalle di Fedez e del suo sodale Luis Sal. Affiatatissimi e complementari, i due conduttori però stanno destando qualche inquietudine tra i telespettatori. Motivo? Fedez ha condotto da solo in studio per due puntate consecutive e non è dato sapere al momento il motivo dell'assenza dell'amico.

Considerato il carattere piuttosto fumantino di Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe della metà dei Ferragnez), c'è chi sospetta un litigio, come accaduto negli anni passati con J-Ax e con Fabio Rovazzi. Intervistando Cecilia Strada, Fedez aveva sottolineato laconicamente: "Sono solo soletto". Né lui né Luis Sal però hanno poi dato spiegazioni sui social.