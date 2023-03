Maria De Filippi, la frase che gela il cavaliere: "Mi sembra chiusa"

29 marzo 2023 a

Gemma Galgani continua a far parlare di sé a Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La sua conoscenza con Silvio sembra essere giunta ormai al capolinea. Il cavaliere ha scelto di chiudere la loro frequentazione quando la dama torinese ha deciso di non trascorrere con lui una notte di passione a Novara. Il pubblico, comunque, sembra essere schierato dalla parte di Gemma. Qualcuno starebbe addirittura criticando il modo in cui la dama viene trattata in studio.

Oggi a prendere le difese di Gemma è stato Armando Incarnato, che a Silvio ha detto: "Forse il mio pensiero è sbagliato, ma ti ho visto scendere per una donna e andare via perché non hai concluso sessualmente. Perché non hai aspettato che accadesse invece di andare via? Forse lei non si sentiva pronta. Io non mi sono mai permesso di fissare un appuntamento di sess*”. “Sei qui per visibilità”, ha risposto allora Silvio. A un certo punto la padrona di casa ha chiesto alla Galgani se fosse intenzionata a rivedere il cavaliere. Lei prima è apparsa titubante e poi ha lasciato intendere di voler trovare un chiarimento con l'uomo. “Ma lui non mi sembra intenzionato sinceramente”, ha sottolineato la De Filippi.

Silvio, in effetti, ha confermato di non voler più continuare con la conoscenza. “Mi sembra chiusa no?”, ha ripetuto allora la conduttrice. E il cavaliere ha ribadito il suo sì. Nonostante questo, però, è andato avanti il confronto tra Gianni e Armando, col primo che ha accusato il cavaliere di voler portare avanti il pensiero che per andare oltre bisogna prima sposarsi. La De Filippi allora è intervenuta in difesa di Incarnato: “No, Armando non ha detto questo. Ha detto solo che avrebbe dovuto rispettare i tempi di lei”.