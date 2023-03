Sofia Goggia, "niente di niente": le pesantissime parole su Massimo Giletti

29 marzo 2023 a

"È uno dei miei crucci più grandi, a volte tratto gli altri come tratto me stessa. Con durezza e intransigenza": Sofia Goggia si è confessata in un'intervista al settimanale Oggi. E parlando del fatto di sentirsi sola in alcuni casi, ha detto: "Della voragine della solitudine a volte farei anche a meno, eh". Negli ultimi giorni la campionessa è tornata al centro del gossip per un presunto flirt con Massimo Giletti. A tal proposito ha rivelato: "Stiamo parlando del niente di niente. Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te non qualifica te ma definisce molto più se stessa. Punto".

Alla domanda su quando, abituata a tuta e sneakers, si senta femminile, ha risposto: "Adoro anche 'mettermi giù da gara' quando voglio, se c’è da tirar fuori la femminilità mi faccio valere!". Parlando di quanto sia faticoso il suo lavoro, poi, la Goggia ha raccontato: "Alcune volte la mattina mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione".

Quello che la spaventa di più però sarebbe altro: "Ciò che davvero mi spaventa è il dolore dell’anima. Sono cresciuta con una irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni". E ancora: "La mia paura più grande è quella di non essere mai abbastanza. Da un lato è una spinta propositiva per raggiungere i miei obiettivi. Dall’altro lato è qualcosa di patologico, il mio sentirmi sempre un po’ sbagliata. Non so accettare una cosa diversa dall’idea di perfezione".