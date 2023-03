Gerry Scotti, la confessione choc da Chiambretti: "Un mio fallimento"

30 marzo 2023 a

"È stato un mio fallimento, ho dato 22 esami e non sono riuscito a laurearmi. È una cosa che non va fatta": Gerry Scotti lo ha rivelato a La tv dei 100 e uno, la trasmissione condotta da Piero Chiambretti su Canale 5. Il celebre conduttore si è sottoposto alle domande dei simpatici cento bimbi presenti nel programma. E si è raccontato a 360 gradi, parlando anche dei suoi studi. In particolare, ha fatto riferimento al periodo in cui, iscritto a giurisprudenza, non riuscì a raggiungere il traguardo finale, quello della laurea.

In un secondo momento, uno dei bambini di Chiambretti ha domandato al conduttore, da pochi giorni tornato a Striscia la notizia, se ci siano nuovi progetti in ballo per lui. E lui ha confessato: “Presto arriverà qualcosa di nuovo”. Uno spazio dell’intervista, poi, è stato dedicato a uno dei format che il conduttore non ha mai avuto la possibilità di presentare, ovvero il festival di Sanremo.

“Penso che sia scritto nel mio destino, l’uomo che non ha mai fatto Sanremo”, ha detto Gerry. Si tratta di una possibilità che Scotti non ha mai avuto a differenza dell’amico Piero, che invece ha colto l’occasione per rievocare le sue tre volte alla guida della kermesse, l’ultima nel 2008 al fianco di Pippo Baudo. Quella del conduttore Mediaset, comunque, è stata un'intervista sincera e senza filtri.