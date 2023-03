Selvaggia Lucarelli, veleno su Lazza: "Fenomeno". La replica fulminante

31 marzo 2023 a

C'è una polemica social? Ed ecco che Selvaggia Lucarelli ci si tuffa a tempo record. Ad aprire il caso è stato il rapper Lazza, secondo all'ultimo Festival di Sanremo, il quale ha cinguettato su Twitter: "Che ridere. Stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno". Così, in un cinguettio in cui ha raccontato un aneddoto con toni oggettivamente piuttosto altezzosi.

E così, ecco che in molti gli hanno replicato con toni indignati. Il commento che andava per la maggiore era: "... o che tra qualche anno lavorerai in quel bar". E ancora: "Magari sarò il proprietario del bar e ti starò stipendiando". Bene, tra i vari che lo attaccavano, ecco che ovviamente fa capolino Selvaggia Lucarelli, la quale ha fatto uno screenshot dei tweet e li ha commentati in modo laconinco: "Lazza, il fenomeno".

Il rapper da par suo ha replicato: "Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno", la ha infilzata. E chi ha controllato conferma che, in effetti, Selvaggia non lo abbia mai citato nei vari pezzi sulla kermesse, nonostante il suo secondo posto. Tant'è, la Lucarelli ha controreplicato a Lazza con un semplice "prego". Appuntamento alla prossima polemica.