Gemma Galgani, quanto vale davvero: bomba sull'amuleto della De Filippi

Bionda come una diva. Elegante e leggera nei suoi 73 anni portati con disinvoltura. Gemma Galgani da ormai tredici anni è diventata il vero amuleto di Uomini e donne. Il fortunatissimo show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, vive (alla grande) delle disavventure amorose della svampita signora torinese alle prese in questi giorni, giusto per stare al passo, con un certo Silvio che nell’esterna (ovvero l’appuntamento a cena che spesso si conclude a casa del corteggiatore) si è trovata a fronteggiare una richiesta che sulla tv di qualche tempo fa sarebbe stata impronunciabile e anche oggi fa un certo scalpore, specie se di mezzo ci sono ascelle da leccare (!). Quanto è bastato alla divina, scioccata dalla richiesta, per rifugiarsi a dormire sul divano. E tanti saluti a Silvio, che pare avesse fatto pure la ceretta. Ma non ci curiamo di lui, quanto di lei, Gemma degli ascolti. Divenuta una vera certezza nella scuderia De Filippi. Bersaglio delle critiche di molti, da sempre antagonista della smargiassa Tina Cipollari (fiancheggiata dal sottile e non meno viperesco Gianni Sperti), con lei lo share di Uomini e Donne decolla ben oltre il 30%. Tanto che ormai da molto tempo, stando ai dati Auditel, le criniere delle due bionde (Gemma e Tina) surclassano persino quella internazionale di un’altra femme fatale della tv, Brooke Logan di Beautiful, altra quasi sessantenne vittima delle sue passioni al maschile.

"Leccarmi le ascelle?": la richiesta hot di Gemma Galgani, il gelo di Maria De Filippi



SIGNORINI E SIGNOROTTI - Ma volete mettere Gemma? Capace di trastullarsi (arrivando talora, anche spesso, fino in fondo) con signorini e signorotti lusingati ma poi, sempre e comunque, piantati in asso da lei. Perché certamente lo spettacolo deve continuare. E a Uomini e Donne lo spettacolo è indubbiamente Lady Galgani. Gemma non si arrende e non molla. Reagisce ineffabile persino di fronte alle caricature e al manichino malvestito e dai denti particolarmente pronunciati che Tina di tanto in tanto porta in studio con il puro, perfido obiettivo di prendere in giro la povera Gemma. Che però, in barba al telebullismo a favore di telecamera, sa già che a vincere è lei. Nel cuore dei suoi corteggiatori ma ancora di più degli spettatori e delle spettatrici, soprattutto di una certa età che, ‘sti cavoli dei tronisti e delle corteggiatrici ventenni, si appassionano molto di più al trono over della gran dama ufficiale dei pomeriggi di Canale 5, nei quali Maria, del resto, da sempre seduta sugli scalini, lascia fare. Perché lì la storia si compie. E non mancano i colpi di scena, come il finale a sorpresa, divenuto addirittura una prima serata di qualche tempo fa, incentrata su una lettera che “lei” non aveva mai dato a “lui”. Protagonista, indovinate un po? Ovviamente ancora Gemma con il suo George (Giorgio Manetti), l’amore degli amori. Prima disprezzato, poi amato dalla nostra eroina.

Roba troppo spinta, caos in studio a Uomini e Donne: interviene la De Filippi



MEZZO MILIONE DI SEGUACI - Sta di fatto che Gemma, mezzo milione e più di followers su Instagram, oltre agli ottimi dati d’ascolto che regala alla sua anfitriona Maria (e forse in realtà proprio grazie a questi) può vantare anche un record davvero tutto suo. Nel periodo del primo lockdown, primavera 2020, quando tutto, anche le trasmissioni negli studi televisivi furono costrette a fermarsi, fu l’ultima giapponese ad andare in video con una versione post moderna, o meglio anti contagio, di Uomini e Donne. Con Gemma in una stanza da sola, ma in video, presa a conoscere uomini (ma pure ragazzi!) via chat. Il mitico Sirius, marinaio di soli 26 anni. Cassato pure lui, però, come di consueto. E se di tanto in tanto gira qualche voce su un probabile abbandono di Lady Galgani, c’è da giurare che, visto il resistente indice di gradimento, Maria e i suoi non esiterebbero a giocare ancora, quel tanto che basta, sull’imprevedibile destino della loro Gemma, divenuta davvero insostituibile nel dopo pranzo degli italiani.