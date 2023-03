Aurora Ramazzotti, ma davvero? Subito dopo il parto...

31 marzo 2023 a

a

a

Finalmente mamma! Aurora Ramazzotti ieri, giovedì 30 marzo, ha finalmente partorito: è nato Cesare, il suo primo figlio avuto con il compagno, Goffredo Cerza. Una gravidanza molto social, raccontata passo a passo dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

E così ecco che a poche ore dal parto, Aurora riparte con il suo racconto su Instagram. Infatti la neo-mamma si è concessa una di quelle cene che, durante la gravidanza, sono proibite: un bel piatto di carne cruda, che ha mostrato sui social.

Come è noto, gli alimenti crudi sono sconsigliati a chi aspetta un bimbo, questo per una serie di rischi e contaminazioni che potrebbero compromettere in modo serio lo sviluppo e la salute del feto. Ma ora Cesare è nato, così Aurora si è gustata una tartare servita su un piatto da portata, il tutto in ospedale. A corredo dell'immagine, l'ironico commento della Ramazzotti: "Ci incontriamo di nuovo". E il riferimento, va da sé, è alla carne cruda.

L'attesa è finita: Aurora ha partorito, la strana scelta del nome

In parallelo, ecco il post della neo-nonna, Michelle Hunziker, che in questi ultimi giorni è sempre stata al fianco della figlia. Su Instagram, la conduttrice Mediaset ha postato un'immagine di cagnetto che dormiva, in calce il commento: "Io dopo tutte queste emozioni e tre giorni di insonnia". Già, anche per Michelle Hunziker questi ultimi giorni sono stati piuttosto pesanti. Ora è tempo per il riposo e, soprattutto, per godersi la gioia più grande.