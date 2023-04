Vera Gemma sconvolge Giuseppe Cruciani: "Facevo la prostituta. E..."

01 aprile 2023 a

a

a

Vera Gemma ha fatto scalpore per l’intervista senza filtri che ha rilasciato ai microfoni de La Zanzara, su Radio 24. Davanti a Giuseppe Cruciani e Alberto Dandolo l’attrice ha parlato a ruota libera, soprattutto di sesso. “Ho preso molta ispirazione dalle transessuali - ha dichiarato - l’ostentazione della femminilità, se sei sexy se sei donna non sei credibile. Sono a favore dei bordelli, tolgono le ragazze dalla strada”.

"Proibito ingrassare, meglio l'eroina": Vera Gemma-choc, il dramma in famiglia

Secondo Vera Gemma la prostituzione è “una forma di generosità, amo le prostitute e a mia volta l’ho fatta. Facevo la spogliarellista a Los Angeles e mi è capitato di accettare dei soldi per il sesso. Lo rifarei? Non è una cosa che cerco, ma è un vizio. Se lo hai fatto, puoi rifarlo”. A rimarcare il concetto è poi stata la risposta alla domanda “meglio stro*** o tr***?”: “Preferisco tr***, stro*** mi offendo. Tra intellettuale e tr***? Tr***. Questo leone d’oro mi fa distogliere l’attenzione dal fatto che sia tr***, che è la prima cosa che conta”.

"Proibito ingrassare, meglio l'eroina": Vera Gemma-choc, il dramma in famiglia

“Se mi dicono tr*** per strada? Se mi dice brutta tr*** mi inca*** - ha spiegato Vera Gemma - mentre facciamo sesso invece mi piace. Nel sesso o domino o sono dominata, se vuoi esser dominato ti devi sottomettere. Non sono mai single, perché bisogna mirare a una situazione stabile come punto di arrivo, a me piace cambiare. Se uno mi fa innamorare rimango stabile”.