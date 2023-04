Antonella Clerici imbarazza Fazio: "Corna e menopausa..."

02 aprile 2023 a

Antonella Clerici ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 2 aprile, parla dell'amore, della carriera e del suo futuro. Ad un certo punto il conduttore le chiede perché lei al suo pubblico racconta sempre tutto, anche della sua vita privata. "Perché secondo me è giusto, io racconto tutto: quando mi fanno le corna, quando vado in menopausa". Una frase che imbarazza Fabio Fazio che a quel punto interviene dicendo: "Ma si fa per dire... corna.. no...". Quindi la Clerici senza peli sulla lingua lo zittisce subito: "No no, corna vere".

E ancora, le chiede il conduttore di Che tempo che fa; "Ma tu mangi prima di condurre?". E Antonella Clerici risponde: "Sì mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima". Allora Fazio le domanda se non le viene sonno poi durante la conduzione, e lei ribatte: "No zero. Una volta sola non ho mangiato e son caduta dall'altalena" ricorda e ride.

Ora la Clerici è da molti anni innamorata e fidanzata con Vittorio, ma non ha alcuna intensione di sposarsi: "Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta", ironizza e aggiunge che secondo lei la chimica che si crea quando non si è sposati, come fidanzati eterni. "Ah io non lo so, son sposato da 30 anni non ricordo più", conclude Fazio.