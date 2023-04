Sgarbi, rivelazioni piccantissime di Elenoire Casalegno: "È stata una bomba"

02 aprile 2023 a

Elenoire Casalegno, in una intervista a Il Corriere della Sera, fa delle rivelazioni sulla storia, che a 20 anni, ha avuto con Vittorio Sgarbi: "Mi viene da sorridere perché fu un flirt durato quattro mesi, ma è come se fosse stata la storia più lunga e importante della mia vita. I media continuano a parlarne... In realtà non poteva durare di più. Io avevo 20 anni, ero testarda e forte. Lui, 44 anni, pure era forte, determinato e cercava di imporsi. Un incontro che fu una vera bomba", racconta la showgirl. "Lui era un uomo di cultura ed era bello ascoltarlo mentre raccontava un quadro di Piero della Francesca. Era affascinante e mi piaceva perché era diretto. Magari usa termini un po’ forti, ma io preferisco le persone schiette, sincere, che non ti parleranno mai alle spalle".

Mentre sul legame con Dj Ringo cominciato nel 1999 e dal quale è nata Swami, oggi 23enne, rivela: "Ci siamo separati che nostra figlia aveva due anni, ma la priorità era lei e volevamo che lei fosse serena. Noi adulti possiamo sbagliare, ma loro non devono subire gli effetti dei nostri errori. Trovo assurdo che due persone che fino a poco tempo prima andavano d’accordo, poi si scannino dall’avvocato. Abbiamo sempre trovato un punto d’accordo io e il papà di Swami. Facile? No, non è mai facile la separazione, ma sono felice che nostra figlia non ci abbia mai visto discutere neanche una volta", conclude la Casalegno. "Era importante che lei vedesse suo padre come il migliore al mondo, non volevo che avesse un rapporto difficile con l’altro sesso".