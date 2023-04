Mario Venuti, orrore a Catania: "Calci al petto, posso solo dimenticare"

02 aprile 2023 a

Mario Venuti è stato aggredito a Catania. A denunciarlo è lo stesso cantante in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Catania è una città in mano ai delinquenti. Stamattina (sabato 1° aprile, ndr) sono stato aggredito con una violenta pedata al petto, data di rovescio, come una mossa di arti marziali". Venuti aggiunge che il motivo dell’aggressione sarebbe stata "una banale difficoltà di vicinanza" tra il suo cane e due pitbull, a detta del proprietario "molto aggressivi". Il cantante sostiene che l'aggressore "si è inalberato quando gli ho chiesto se erano assicurati" perché "gli è sembrata una domanda da sbirro".

Mario Venuti racconta di essersi poi allontanato ma di essere stato raggiunto alle spalle e "colpito violentemente di rovescio con un calcio". "Denunciarlo non serve a niente. A parte che non so chi sia e dovrei fare una inutile denuncia contro ignoti. Credo sia nulla tenente, quindi spenderei tempo, soldi e stress per trovarmi con un pugno di mosche in mano. E poi dovrei comunque lasciare il quartiere per evitare rappresaglie. Quindi, incassato il colpo non posso fare altro che cercare di dimenticare l’accaduto".

Quindi risponde a un utente che gli chiede aggiornamenti sulle condizioni di salute: "Petto dolorante e poi non riesco a fermare i pensieri".