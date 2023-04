Maria De Filippi, "Samu eliminato": caos, esplode il caso ad Amici

03 aprile 2023 a

L'uscita di Samuele Segreto - detto Samu - dalla scuola di Amici è giunta inaspettata e ha sconvolto i cantanti e i ballerini del talent. Questa eliminazione ha scatenato anche qualche malumore all'interno della casetta. Tant'è che nel momento esatto in cui Maria De Filippi ha fatto l'annuncio sull'eliminato, Mattia Zenzola è apparso arrabbiato. Infatti, è scoppiato in lacrime e più volte ha dichiarato che il ballerino non meritava di uscire.

Parlando con Alessio, in camera da letto, Mattia si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo, affermando di aver messo Samu sempre primo nelle classifiche. Poi una frecciata ad alcuni suoi compagni: "Non riesco a vedere persone che piangono e poi dopo un minuto iniziano a ridere e a scherzare”. Un momento di tensione per Zenzola, che però ha preferito non fare nomi.

Intanto, Samu nelle scorse ore è tornato ufficialmente su Instagram, dove ha scritto di essere grato alla vita per questa possibilità, raccontando di aver vissuto “una montagna russa di emozioni”. Ha parlato delle “persone meravigliose” che ha conosciuto grazie al talent show, riferendosi sia ai suoi compagni sia a “un’organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo”.