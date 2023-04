Maria De Filippi, "Tu hai un problema": chi asfalta con 4 parole

04 aprile 2023 a

Ad Amici accade di tutto. E le esibizioni dei giudici e dei coach mettono sempre più in imbarazzo Maria De Filippi. Protagonista assoluto dell'ultima puntata è stato RudyZerbi che di fatto ha raccolto la sfida lanciata da Emanuel Lo e da Arisa e insieme ad Alessandra Celentano si è esibito in un numero davvero discutibile. Infatti Zerbi e la Celentano hanno indossato i costumi di due galline prendendo in giro la Cuccarini e Arisa accusate di essere due chiocce con i loro ragazzi.

Una performance davvero imbarazzante che ha lasciato la De Filippi senza parole. Ma non finisce qui, dopo questa esibizione, Zerbi e Celentano hanno anche imitato Paola e Chiara sulle note di Furore, la canzone che hanno presentato all'ultimo Sanremo. Due esibizioni in sequenza che hanno stupito e non poco sia il pubblico presente in studio che quello a casa che si è scatenato sui social.

Ma non è passata inosservata una frase della De Filippi rivolta a Rudy Zerbi: "Tu secondo me hai un problema, sei veramente brutto". Insomma la De Filippi ha voluto rimarcare in modo duro e ironico l'esibizione di Zerbi che ormai da qualche settimana è entrato in rotta di collisione con Arisa e con la Cuccarini. Amici dunque si accende e la rivalità tra prof, coach e squadre potrebbe riservare grandi sorprese nel prossimo serale.