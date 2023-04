Maria De Filippi, Tina Cipollari: "Fatto le corna", poi la fuga

03 aprile 2023 a

Caos in studio a Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Protagoniste indiscusse sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani, proprio come ai vecchi tempi. L’opinionista si è innervosita con il pubblico presente in studio che ha applaudito la sua rivale storica: “Ero dietro le quinte e ho sentito un grande applauso. Pensavo fossi entrata tu Maria, e invece era entrata Lady Mummia… Se applaudite lei, non potete farlo con me”.

Insomma, per la Cipollari è “o con me o contro di me”. Addirittura l’opinionista ha avuto un diverbio con una spettatrice, affermando che le ha fatto le corna nel momento in cui è entrata in studio: “Signora, ma perché mi ha fatto le corna? Ma secondo lei è educazione? Io non lo so, davvero”. Da qui gli animi si sono riscaldati e la Cipollari, visibilmente stufa, ha deciso di abbandonare lo studio: “Io oggi mi liquido. Sono nervosa, un’altra parola e esco. Grazie, arrivederci”.

La Galgani a sorpresa ha deciso di andare dietro le quinte per provare a convincere la nemica a tornare in studio per seguire la puntata e commentare le varie vicende. La Cipollari è però rimasta ferma sulle sue posizioni: “Ti inviterei a sederti. Fammi la cortesia, sono dei tentativi inutili. Non sei l’assistente in studio, chi ti ha mandato? Faccio quello che mi pare, non voglio entrare. Non ti sopporto, sei tu il problema”.