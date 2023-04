Maria De Filippi salva tutto in extremis: "Non ne vale la pena"

03 aprile 2023 a

Maria De Filippi ha accolto Alessandro Sposito e Pamela a Uomini e donne: la coppia aveva lasciato il programma qualche mese fa in modo inaspettato. Peccato che oggi i due, come rivelato dalle anticipazioni della puntata registrata ieri, abbiano raccontato di essere in crisi. Alessandro, in particolare, è sembrato piuttosto deciso a chiudere definitivamente la storia d’amore.

Diverse critiche e segnalazioni avevano caratterizzato il percorso di Alessandro nel programma. Alla fine, però, il cavaliere aveva stupito tutti chiedendo a Pamela di uscire insieme dal dating show. Oggi pare che l'uomo sia giunto in studio “con l’idea di lasciare” la dama, accusandola di essere "poco attenta al rapporto, non gli dà i giusti spazi e tempi”. Lui, invece, a detta di Pamela sarebbe un po’ troppo geloso. Sulla questione, come riportano le anticipazioni, sarebbe intervenuta la padrona di casa. Secondo lei, non vale la pena mettere fine a una relazione per cose risolvibili. A quel punto, probabilmente proprio grazie all’intervento della De Filippi, Alessandro e Pamela sarebbero riusciti a chiarirsi.

Spazio, poi, agli altri protagonisti del Trono Over: Armando Incarnato, che sta uscendo con una dama del programma, ha dichiarato che per il momento questa donna gli piace. Infatti, avrebbe intenzione di uscire di nuovo con lei per andare avanti con la conoscenza. La dama stessa ha assicurato di essersi trovata bene con Armando. Uguale Riccardo Guarnieri, che si starebbe dando da fare con una nuova conoscenza. E infine anche Gemma Galgani, dopo la delusione di Silvio, sta cercando di andare avanti.