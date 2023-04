Chiara Ferragni, tra i due seni... la foto che scatena l'inferno: volano insulti

Roberto Tortora 04 aprile 2023 a

Il corpo e il look più esposto d’Italia torna a far discutere. Chiara Ferragni, chi sennò! L’ennesima bufera social si è scatenata dopo che l’influencer ha mostrato il nuovo modello di bikini, pronto a finire sul mercato. Uno scatto bollente su Instagram che ha scatenato il peggior body shaming relativo alla sua magrezza.

Uno dei commenti recita: “Tantissime ragazzine ti seguono e mostrare il tuo corpo così magro può essere dannoso e pericoloso per chi non si accetta e ha già problemi con il proprio corpo”. Un altro follower, su Instagram, dice: “Non è un magro sano! Anche io sono magra e me lo dicono ma lei sembra anoressica!”. C’è chi, comunque, si è soffermato solo sul bikini, dotato di un cuore con il popolare logo dell'influencer - l'occhio con ciglia - a chiudere la parte anteriore. Un’applicazione che potrebbe creare un involontario “stampo” sulla pelle con l’abbronzatura e molti followers dell’imprenditrice lo hanno notato: "Se il cuore è in metallo, meglio non stare al sole altrimenti effetto branding assicurato". Oppure: "Bellissimo il costume, ma quel cuore… marchiate a fuoco in pratica". E ancora, un'altra utente: "Pubblicità gratis a vita".

Chissà, potrebbe essere davvero l’ultima trovata della Ferragni, che ci ha abituati a innovazioni nel campo della moda, quella del creare un “brand” direttamente sulla pelle dei clienti. Nel frattempo, l’imprenditrice digitale si gode il suo safari in Sudafrica con gli amici e provoca ancora i followers con scatti provocanti e “bollenti”. Nell’ultima foto la si vede, infatti, a mollo in una piccola vasca idromassaggio immersa nella natura lussureggiante… in topless! Il modo migliore per ovviare alla disavventura al suo arrivo nel continente, dovuta allo smarrimento dei suoi bagagli. E, soprattutto, alla faccia di haters e del body shaming.