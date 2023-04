Sonia Bruganelli, "fuori dal Gf 8": il siluro che stravolge Mediaset

06 aprile 2023 a

a

a

Sonia Bruganelli fuori dal GfVip 8? Pare che la moglie di Paolo Bonolis non farà parte del cast della prossima edizione del reality. A differenza del conduttore, Alfonso Signorini, che invece rimarrà al suo posto. Lo scrive il magazine Oggi che, nella rubrica “Forse non tutti sanno che” a cura del giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo, fa sapere che Signorini “pare essere stato confermato anche nella prossima stagione”, mentre a Sonia Bruganelli “non toccherà la stessa sorte. La signora Bonolis, infatti, non figura più nel cast della nuova edizione dello show. Sua decisione o scelta aziendale?”.

"Cosa faceva Paolo Bonolis a letto". L'agguato di Chiambretti, gelo in studio

Se le voci venissero confermate, chi potrebbe sostituirla? Uno dei nomi sul tavolo sarebbe quello di Giulia Salemi. La giovane influencer italo iraniana già conosce i meccanismi del reality da entrambi i lati: sia quello di chi il gioco lo vive, visto che è stata concorrente per due volte, sia quello di chi deve commentare le vicende interne alla casa, visto che nell’ultima edizione ha riportato in studio i commenti degli utenti sui social. A tutto questo, poi, si aggiunge la stima che il conduttore ha per lei.

"Stanno facendo di tutto": la voce su Bonolis che fa tremare Mediaset

Per quanto riguarda il futuro di Orietta Berti, invece, pare che la cantante abbia firmato un contratto con Mediaset per due anni. Per questo è molto probabile che torni al fianco di Signorini nella prossima stagione.