Aurora Ramazzotti, "dov'è?": la foto che scatena la tempesta

Roberto Tortora 07 aprile 2023 a

a

a

È fatta. Dopo una gravidanza durata nove mesi, ma che sui social è stata raccontata come se il tempo fosse raddoppiato, ed un parto felice, finalmente Aurora Ramazzotti ed il suo Goffredo Cerza possono lasciare l’ospedale con il piccolo Cesare Augusto e tornare a casa. Un momento magico, immortalato dal settimanale Chi. Alcuni scatti in cui la nuova famiglia esce dalla clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera e sale in auto per andar via. Per la prima volta in tre. Per l’occasione c’erano la super-nonna Michelle Hunziker, la neo-bisnonna Ineke, i genitori di Goffredo, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, e Tommaso Zorzi, grande amico di Aurora che il 2 aprile ha compiuto 28 anni. C’erano dunque tutti… o quasi. Chi mancava? Certo, mancava lui, forse il più importante: Eros Ramazzotti! Il nonno, padre, ex-marito e cantante tra i più invidiati in Italia.



Il motivo è presto svelato, Eros si trova in tournée per il suo "Battito infinito world tour": il neo nonno, però, non è da solo: con lui c'è la nuova compagna Dalila Gelsomino, 34 anni. Il cantante romano, forse, non sta vivendo bene la lontananza e per questo aveva pubblicato un messaggio così particolare e sibillino, dopo la nascita di Cesare Augusto: "La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani". Ma non è bastato a evitargli le critiche dei fan di Aurora che hanno fortemente criticato il cantante: "Non c'è ancora il nonno?", si legge sui social.

"A chi dedico il concerto". Eros Ramazzotti, strazio e sorpresa: il nipotino? No...



Per Aurora e Goffredo, intanto, è stato sicuramente un giorno importante, sono tornati nella realtà con il loro piccolo e, dopo aver sistemato tutto l’occorrente per il neonato nell’auto, si sono scambiati un tenero bacio. Hanno, addirittura, accelerato le pratiche del battesimo, compiendo il sacramento già nella cappella della clinica Sant'Anna.