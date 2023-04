Amici, l'accusa choc: "La Cuccarini nel mio camerino di nascosto"

07 aprile 2023 a

Il FantaSanremo ha accompagnato il Festival negli ultimi due anni ed è arrivato anche Amici. Alcuni prof della scuola di Maria De Filippi partecipano con un certo trasporto al gioco in cui si formano le squadre e si collezionano punti in base alle performance degli allievi. Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo hanno degli omini che li rappresenta e che svolge diverse funzioni.

Nelle scorse ore è nato un “caso” perché la Cuccarini ha mostrato su Instagram il fanta pop di Todaro, che ha avuto di che lamentarsi sui social: “Cioè ragazzi Lorella, la mia ex socia nonché un’icona, mi è entrata nel camerino appena io sono andato via dagli studi. Non ci credo”. Insomma, il FantaAmici è una cosa seria per alcuni prof della scuola, ecco perché Todaro si è “scaldato” per quanto accaduto. “E comunque - ha aggiunto - stavo pensando al fatto che l’unica persona che sapeva che il mio fanta pop era nel mio camerino era quell’infamone del mio amichetto Emanuel che dunque ha fatto anche la spia. Che brutta storia, non si fa la spia, non si fa”.

Dopo essersela presa sia con la Cuccarini che con il docente di latino americano, Todaro ha pubblicato altre stories in cui si rivolge direttamente a chi gestisce il FantaAmici: “Mi sembra doveroso aggiungere due Malus per Cuccarini e Lo. Per prof ladrona e prof spione direi meno cinquanta punti. Fatemi sapere”.