Ilary Blasi, lo sfogo durissimo: "15mila euro? Ecco qual è la verità"

Adesso basta! Ilary Blasi non ne potrebbe proprio più di passare per quello che non è. Non ne può più di essere accusata di cose non vere, "oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione", hanno sottolineato gli avvocati Simeone e Rossi ai quali la showgirl ha dato mandato di precisare che Francesco Totti non gli ha mai fatto alcuna offerta, né tantomeno di 15mila euro. "La Signora Blasi", puntualizzano i legali, "non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine. Ancora una volta si tenta di dare un'immagine della Signora Blasi in contrasto con quella reale".

Cosa c'è di vero allora di quanto raccontato dal Corriere della Sera? Si può ipotizzare che la parte fondamentale dell'accordo non sia tanto l'assegno da versare ogni mese (secondo il Corsera Ilary avrebbe rifiutato i 15mila offerti dal Capitano perché ne voleva 20mila) quanto sulle spese extra dei tre figli. Lei punterebbe ad accollarle in toto al padre, mentre lui ambirebbe a un cinquanta per cento ciascuno. Quanto alla casa ci sarebbe poco da fare per Totti. Almeno per ora. La villa dell'Eur in cui hanno vissuto insieme ora è effettivamente la casa di Ilary e ragazzi. Al momento appartiene a entrambi, ma è a completa disposizione della signora Totti, che può restarci fino ai 18 anni di Isabel. Il Capitano Giallorosso per entrarci dovrà suonare al campanello. Anche perché Ilary ha già fatto cambiare serratura.